La giornata mondiale della Croce Rossa

E’ stata celebrata anche a Fermo la Giornata Mondiale del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che ricorre l’8 maggio di ogni anno. Una realtà solidale enorme, presente in 191 paesi del mondo, associazioni che svolgono quotidianamente attività di volontariato grazie a 16 milioni di volontari aderenti nel mondo, solo 150 mila in Italia. Per questa occasione, come negli altri anni, la bandiera dell’associazione è stata esposta all’interno del Palazzo Comunale di Fermo. La bandiera dell’associazione è stata consegnata dal Presidente del Comitato di Fermo della Croce Rossa Marco Mainquà, che è succeduto lo scorso anno a Ludovica Lignite, al sindaco Paolo Calcinaro che ha rivolto parole di gratitudine all’opera sempre attiva di volontariato della Croce Rossa, per il grande impegno che ogni giorno mette al servizio di tutti con i suoi volontari. Presenti anche Stefano Lignite e Cinzia Sorrentini. La Croce Rossa, che opera da ben 160 anni, è ogni giorno accanto a chi soffre e a situazioni di disagio. Il Comitato di Fermo è fra i primi ad essersi costituito in Italia prima del 1872, è sempre molto vicino alle attività della città partecipando a iniziative, promuovendo corsi, progetti. Il gruppo fermano ha donati e posizionato defibrillatori nel quartiere Santa Petronilla ed in via Mazzini nel centro storico ed è prossimo a breve a nuove importanti iniziative. La festività ricorre nel giorno della nascita di Henry Dunante (08.05.1828), considerato il fondatore dell’Associazione, lungimirante e generoso per abbracciare l’umanità sofferente.