La giunta Ciarpella guarda avanti: "Lavoriamo per il cambiamento"

Un bilancio di fine anno ma con un occhio rivolto verso l’anno che verrà quello che traccia il sindaco Massimiliano Ciarpella, affiancato dalla giunta al completo. Inizia guardando con soddisfazione l’esito del primo anno completamente gestito dalla sua amministrazione: "Abbiamo messo tanta carne al fuoco, c’è stato da parte nostra un impegno costante e continuo, abbiamo lavorato per un cambiamento. Molti i progetti messi a terra, molti altri in itinere, abbiamo intercettato molti finanziamenti e stiamo portando avanti i progetti del Pnrr che, in qualche caso, abbiamo anche modificato per poter ottimizzare e rendere più efficaci i risultati". Le maggiori preoccupazioni e la responsabilità che gli amministratori hanno sentito riguardano il completamento delle opere pubbliche importanti finanziate con il Pnrr, concentrate in un lasso di tempo piuttosto limitato, "ma oltre a questi interventi macro, c’è tutta una quotidianità di cui occuparsi costantemente e da portare avanti" dice. Fa un salto nell’anno nuovo quando parla dell’ex Fim: "A gennaio convocheremo una conferenza di servizi per riaggiornare il percorso amministrativo effettuato. Dai sondaggi e analisi effettuati, sono emersi dati che rilevano in inquinamento diffuso su tutta la ‘cattedrale’ e la non possibilità di recupero e bonifica tramite sabbiatura. Parliamo di un bene vincolato ma se non ci sono metodi di bonifica che danno la certezza, si valuteranno anche altre ipotesi, magari anche avvalendoci di professionisti, enti terzi che certifichino che non ci siano possibilità di recupero o se ci sono, che ce le indichino. Il tutto sia nel nostro interesse, sia in quello di chi dovrà investire in quell’area".

Tutto questo ricordando che a giugno scadono i 18 mesi di proroga concessi dalla Provincia per l’accordo di programma "quindi dobbiamo assolutamente giungere a una conclusione". Spazia tra tante tematiche, Ciarpella, compresi i progetti per la Faleriense, per la Corva, alla soluzione di problematiche annose della viabilità, all’attenzione per gli impianti sportivi, al turismo, alla cultura, ai conti in ordine, e ovviamente, si sofferma sul discorso sicurezza. Ciarpella ricorda l’attivazione del Controllo del vicinato in due quartieri, 200mila euro per la videosorveglianza "e da gennaio partiranno i lavori per le telecamere alla Corva in partenariato pubblico privato, un metodo che sarà il futuro in tema di sicurezza", la consulta sulla sicurezza "che funziona molto bene", fino al Patto per la sicurezza stipulato in Regione, insieme a Porto San Giorgio e Fermo.

E poi c’è la sua idea: "Un progetto pilota innovativo, da concertare con la Prefettura, da calare nel regolamento di polizia urbana mutuando esperienze già esistenti in Italia, di introdurre la figura dello ‘street tutor’. Sono persone qualificate e formate che collaborano e supportano la Polizia Locale, che osservano, segnalano, informano la cittadinanza, facilitano una convivenza civile con particolare attenzione ai luoghi sensibili".

Marisa Colibazzi