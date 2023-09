La giunta Ciarpella riparte dal turismo

Dando seguito a quanto più e più volte sostenuto in campagna elettorale, l’amministrazione del sindaco Massimiliano Ciarpella vuole darsi anche gli strumenti più fattivi in materia di turismo e di sviluppo del settore. Così, terminate le euforiche abbuffate di feste e festicciole che hanno animato la stagione estiva, è tempo di cominciare a mettersi seduti intorno a un tavolo per definire quale turismo si vuole per la città. Per stabilire chi dovrà partecipare alla Consulta, è stato predisposto un regolamento che sarà portato all’approvazione nel prossimo consiglio comunale (convocato per il 27 settembre, ore 20) per dare una organicità a un organismo che, in realtà, era già stato istituito dalla precedente amministrazione anche se si era riunito due, tre volte appena, prima di decadere del tutto. "E’ una nostra volontà ricostituire e dare centralità a questo organismo – affermano gli amministratori – in considerazione del ruolo strategico che il turismo sta assumendo per l’economia cittadina e dell’importanza di intensificare la sinergia di intenti e di azioni fra Comune e operatori del settore, già da tempo avviate per la promozione turistica della città". Perno fondamentale della Consulta è il coinvolgimento degli operatori che hanno più di tutti il polso della situazione e possono dare un contributo concreto in termini di programmazione, tempistiche, comunicazione e promozione, consentendo di ottimizzare le risorse destinate al settore. Su questo fronte, un primo cambiamento rispetto al passato c’è stato con la creazione di un capitolo unico nel bilancio per le manifestazioni, facendovi confluire tutte le somme necessarie per eventi. Stando al regolamento, nella Consulta dovranno esserci 4 componenti senza diritto di voto (per mantenere l’autonomia dell’organismo): sindaco (o delegato), assessore al turismo, un consigliere di maggioranza e uno di minoranza. Componenti effettivi, con diritto di voto, sono gli ‘addetti ai lavori’: rappresentanti degli albergatori, dei villaggi turistici, dei B&B e accoglienza extra alberghiera, delle associazioni di categoria, di associazioni cittadine del commercio, della Pro Loco e, novità che può avere risvolti interessanti, "soggetti (non più di 5, ndr) titolari di attività che operano nel settore turistico o che con la loro attività hanno dato prestigio e contribuito allo sviluppo del territorio comunale" senza specifiche sulla residenza o meno in città.

Marisa Colibazzi