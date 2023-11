La giunta ha approvato il progetto definitivo per il nuovo asilo nido

La giunta ha approvato il progetto definitivo esecutivo per il nuovo asilo nido che dovrà sorgere sul sedime dell’attuale struttura una volta demolita. "Si tratta di una decisione molto importante – afferma il sindaco Endrio Ubaldi – soprattutto perché è stato necessario rivedere il quadro economico dell’opera pubblica che, ora, si attesta sui 3,6milioni di euro (contro gli iniziali 2milioni 790mila euro che erano la cifra più consistente assegnata al fermano in quella tranche di finanziamenti, ndr)". E’ stata già espletata la pratica relativa all’assegnazione dell’appalto dei lavori "e abbiamo già la ditta individuata da Invitalia. Ora che è stato assestato l’aspetto economico anche alla luce degli aumenti dei materiali intervenuti nel frattempo, ed approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera (realizzato dall’Agenzia del demanio, ndr), ci sono tutte le condizioni per partire". Una accelerazione necessaria, dovuta alla cogente necessità di rispettare i tempi fissati dal cronoprogramma per l’utilizzo dei finanziamenti del Pnrr. In sostanza, entro il termine perentorio del 30 novembre, deve essere sottoscritto il verbale di avvio del cantiere per l’inizio dei lavori. "Il nostro ufficio tecnico sta lavorando incessantemente per poter rispettare questa scadenza" prosegue il sindaco. Il nuovo edificio sorgerà al posto dell’attuale (che è già stato dismesso e i bambini che lo frequentano sono stati trasferiti in un’ala del plesso di San Liborio, ndr) su una superficie di 1400 metri quadrati, avrò una capienza in grado di accogliere 80 bimbi e, ovviamente, è stato pensato secondo le più moderne tecnologie in materia di consumi di energia quasi zero, di rifiuti ridotti del 70%, di materiali di costruzione (soprattutto acciaio, vetro e legno), impianti di ventilazione e tanto altro.