La Giunta sostiene il progetto ’Vita indipendente’

La Giunta municipale ha deliberato di garantire e sostenere ai soggetti affetti da disabilità grave l’attuazione o, se tutt’ora in corso, la prosecuzione di un progetto di vita indipendente ai sensi della specifica delibera della Giunta regionale 16292020 avente per oggetto interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità – prosecuzione per il biennio 2022-2023 dei progetti personalizzati di vita indipendente la quale riporta anche le specifiche modalità per garantire la continuità dei progetti finanziati negli anni precedenti nonché per la presentazione delle domande.

La Giunta ha deciso altresì di compartecipare ai progetti di vita indipendente con una percentuale del 25%, da calcolare sull’effettivo costo del progetto presentato, scorporato del contributo della Regione. L’Amministrazione comunale ha inoltre stabilito che si provvederà all’erogazione del contributo dietro presentazione di apposita istanza al Comune da parte dei beneficiari inseriti nella graduatoria approvata e di dare atto che per l’assunzione dei relativi impegni di spesa e liquidazioni provvederà il dirigente del settore con successive determinazioni.