La giunta Ubaldi punta sul nuovo anno

Per l’amministrazione guidata dal sindaco Endrio Ubaldi il 2023 è stato un anno ricco di impegni ma c’è già voglia di guardare all’anno che verrà e agli importanti progetti che prenderanno il via. E’ il caso del nuovo asilo nido, della attesissima ristrutturazione del palazzo municipale per tornare, finalmente, al pieno utilizzo dell’edificio con conseguente recupero dell’antico teatro ‘Ermete Novelli ‘ (all’ultimo piano) per farne una degna sala consiliare e, non ultimo, il completamento del palazzetto dello sport per il quale è imminente la pubblicazione della gara d’appalto per 6,8 milioni di euro. Sono solo alcuni dei punti illustrati dal sindaco Ubaldi e dalla giunta nella conferenza di fine anno guardando sia a quanto fatto nel corso del 2023, sia a quello che c’è da fare nel 2024. "Nell’ultimo anno – ha detto l’assessore Giacomo Beverati (lavori pubblici) – abbiamo investito 600mila euro per la manutenzione stradale e 400mila euro per i marciapiedi e ci stiamo adoperando per la manutenzione delle strade bianche". L’assessore all’urbanistica, Lucio Melchiorri, si è soffermato sull’avvio dell’iter per la revisione del Prg, "ma stiamo lavorando per trasformare gli opifici dismessi in centro città, modificandone le destinazioni d’uso. A ciò si aggiungano trattative in corso da parte di qualche importante imprenditore per l’acquisto degli ultimi lotti del Villaggio del Lavoro su Piane Chienti". Per il turismo, l’assessore Gastone Gismondi si è soffermato sull’interesse di investitori di fuori città per l’acquisto di immobili dismessi del centro storico, sul fatto che "sono stati organizzati decine e decine di eventi, di concerto con l’assessorato alla cultura, che hanno riportato giovani e gente in centro. E poi c’è il progetto del Museo delle tradizioni per il quale abbiamo già trovato fondi e, per lo sport, siamo vicini al coronamento del sogno del nuovo palas". Il vicesindaco Monia Marinozzi (cultura) ha sottolineato, tra le altre cose, la bella collaborazione con le associazioni cittadine che ha consentito di realizzare eventi di grande successo, l’ottimo riscontro della stagione di prosa. Infine, l’assessore ai servizi sociali, Annalina Zincarini, ha ribadito l’importanza della creazione del centro territoriale "per far fronte al crescente numero di ragazzi con disabilità e aiutarli" ma ha anche parlato di un progetto che "possa portare le famiglie ad ospitare per Natale coloro che sono soli e più svantaggiati".

Marisa Colibazzi