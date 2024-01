La giunta veregrense valuta di acquistare l’edificio scolastico dell’ex Itc

Trattative non sono state avviate, ma gli amministratori una riflessione circa la possibilità di acquistare l’edificio scolastico dell’ex Itc, attiguo alla scuola di San Liborio e parte integrante di quel complesso scolastico e sportivo, la stanno facendo. La Provincia ha inserito questo immobile nel piano delle alienazioni e il sindaco Endrio Ubaldi, l’assessore Giacomo Beverati con la giunta tutta e la maggioranza, stanno valutando una acquisizione che, di fatto, non cambierebbe di molto l’attuale organizzazione delle scuole, ma metterebbe un punto fermo nella querelle esistente tra maggioranza e minoranza intorno alla costruzione del nuovo edificio per le scuole medie (l’attuale è inagibile da diversi anni). "Ad oggi, nell’ex Itc, utilizziamo i due piani superiori per ospitare le classi delle scuole medie (altre sono nell’immobile vicino, insieme a primaria e nido, ndr) – spiega Giacomo Beverati – mentre il piano terra è utilizzato, una volta a settimana, da una classe dell’Ipsia di Fermo, indirizzo calzaturiero". "Se non ci sarà la certezza di un finanziamento a fondo perduto per ricostruire le scuole medie, quella di acquistare l’ex Itc è un’opzione che sta sul campo" aggiunge il sindaco Endrio Ubaldi. "La popolazione scolastica – dicono - è in costante diminuzione, non solo a Montegranaro. Quell’edificio è il più recente tra quelli che abbiamo in città e, quando 20 anni fa venne costruito dalla Provincia, il Comune cedette il terreno". Elementi questi ultimi che potrebbero giocare a favore per strappare condizioni di vendita più vantaggiose, qualora si creassero le condizioni. Inoltre, l’attuale logistica di primarie e medie nel complesso di San Liborio pare abbia una sua funzionalità, e altri spazi si libereranno quando, tra 2-3 anni, sarà completato il nuovo asilo nido dove saranno trasferiti i bimbetti da 0 a 3 anni, che ora li occupano in via provvisoria.

m.c.