La grande carica dei baby cestisti Sfida sotto le stelle per 18 squadre

Un tripudio di entusiasmo e partecipazione che è arrivato da piazza del Popolo dove si sono disputate le finali della XV edizione del Torneo Internazionale di minibasket ’Città di Fermo’. Anche questa volta una carica di vitalità e grinta grazie ad una competizione sportiva che non è stata solo agonismo perchè negli obiettivi degli organizzatori, ovvero dell’Asd Basket Fermo, c’è prima di tutto lo spirito di amicizia, condivisone, aggregazione, che accomuna i partecipanti, quest’anno 250 in rappresentanza di 18 squadre. In campo in quattro giorni fra la palestra di via Leti e la palestra Coni gli atleti delle categorie Aquilotti Small, Esordienti (under 12) e Under 15, provenienti da Roma, Cisterna, Ancona, Bisceglie e da squadre locali come i padroni di casa di Fermo e ancora Porto San Giorgio, Montegranaro, Monte Urano e dall’estero, dalla Polonia, dall’Ungheria.

Il campo da basket allestito in Piazza del Popolo ha visto per la categoria Under 15 i polacchi del Regis Wieliczka che hanno battuto i pari età di Palla a Canestro Montegranaro, per gli esordienti Stamura Ancona ha trionfato su Regis e per gli Aquilotti Palla a Canestro Montegranaro Giallo ha sconfitto Pallacanestro Monte Urano. Organizzato dall’Asd Basket Fermo, con il patrocinio del Comune, della Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) e del Coni, gli atleti sono stati premiati dall’assessore allo sport Alberto Scarfini.

Presenti anche il consigliere regionale Marco Marinangeli che ha evidenziato come questo Torneo sia sempre sinonimo e dimostrazione di successo per la partecipazione, l’organizzazione ed il carattere internazionale, il direttore della Fermo Asite Emilio Cuomo, Sandro Ferri, presidente dell’ Isola che non c’è che ha collaborato, Gloria Di Benedetto, presidente arbitri Cia e Simone Del Prete, referente Fip Ascoli Piceno-Fermo. Tutti a complimentarsi con l’Asd Basket Fermo, presieduta da Marco Marilungo per l’organizzazione di una manifestazione di livello, sportivo e non solo, come questo torneo e con Maria Principini per il coordinamento.