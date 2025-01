La grande festa degli avvocati. Premio speciale a Fabrizio Emiliani

L’avvocato è una persona che si prende cura dei diritti delle persone, è una persona curiosa e onesta. È il senso della professione forense secondo Fabrizio Emiliani, premiato al teatro dell’Aquila per i suoi 60 anni di iscrizione all’ordine con la toga di diamante. Assente giustificato, ha affidato le sue parole di riconoscenza al figlio Simone, stimato avvocato pure lui: "Purtroppo la mia età non mi permette di essere a teatro, ho raccomandato a mio figlio di mettere un po’ di cuore nelle mie parole. Considero gli avvocati tutti un po’ figli miei, dai più anziani ai più giovani. E proprio ai più giovani mi voglio rivolgere, per ricordare che l’avvocato deve essere curioso, solo interessandosi alle vicende umane può conoscere a fondo la natura dell’uomo. Deve essere onesto, non è una semplice professione la nostra, non si fa l’avvocato, bisogna essere avvocato e quindi difensore dei diritti anche dei più poveri e indifesi che hanno bisogno, anche fuori dalle aule dei tribunali".

È stata Francesca Palma, nel suo ruolo anche di consigliere nazionale dell’ordine, a tracciare il profilo di Emiliani, avvocato di profonda cultura e sensibilità, sindaco apprezzato e sempre attento alla collettività. Per lui un teatro dell’Aquila pieno e tutto in piedi, per quello che è stato il momento più emozionante della cerimonia voluta dall’ordine degli avvocati di Fermo, presentata da Silvia Remoli, in occasione dei 150 anni della nascita dell’ordine nazionale forense. La presidente Fabiana Screpante ha ricordato gli avvocati recentemente scomparsi a Fermo, Norberto Dionisi Antonella Natale e Alfonso Maria Marozzi. Un omaggio agli avvocati iscritti da più tempo, proprio per dare l’esempio alle nuove generazioni, raccontando la storia di chi ha attraversato anni di lavoro, riforme, cambiamenti. Oltre a Emiliani, sono stati premiati per i 50 anni di iscrizione all’ordine Maria Federica Astorri, Mariano Franchi, Alfonso Maria Marozzi e Vincenzo Parrino, per i 40 anni Claudio Brignocchi, Nazzareno Ciarrocchi, Mauro Cimino, Villeado Craia, Elena D’Amico, Antonio Del Vivo, Francesco De Minicis, Norberto Dionisi, Claudio Fonti, Francesca Palma, Luca Frascari, Maria Vittoria Girotti, Daniele Liberini, Riberto Marrozzini, Maurizio Mattioli, Giancarlo Olivieri, Lucio Olivieri, Massimo Ortenzi, Giancarlo Pacini, Nicola Palombi, Maria Cristina Sambo, Pierluigi Spadavecchia, Alfonsina Svampa, Sauro Vesprini, Paolo Viozzi.