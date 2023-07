La grande festa dei diplomati "Ora inseguite talenti e sogni"

L’emozione dei ragazzi per una festa dedicata a loro e la commozione dei professori che li hanno accompagnati in questi anni: resterà indimenticabile per tutti la consegna dei diplomi appena conseguiti agli studenti dell’Itet ‘G.B. Carducci Galilei’, tornata nella splendida cornice di Villa Vitali dopo lo stop per la pandemia. Voluta dalla dirigente scolastica Cristina Corradini, presentata e curata (insieme alla collega Loredana Pompei) con maestria dal professore Giuseppe Lupoli, la serata è stata anche l’occasione per consegnare gli attestati agli iscritti che si sono distinti in premi, rassegne e concorsi nazionali ed europei, a cominciare dal ginnasta Mario Mario Macchiati. Il talento di ognuno, che in cinque anni anche la scuola ha contribuito a far sbocciare, ha avuto ancora una volta la possibilità di esprimersi: quello degli studenti che compongono la banda dell’istituto diretta con tanta passione dal professor Mauro Stizza, quello di due ragazzi capaci di emozionare con l’esecuzione delle loro canzoni con testi davvero attuali e toccanti: Michele Mazzaferro con ‘Pupille’ e Ludovico Candidori con ‘Uno pari’ che gli è valso il premio nazionale ‘Chiara Lubich’.

Capacità, talento e sogni che ora i neo diplomati metteranno in pratica chi nel contesto lavorativo chi in quello universitario. Là fuori dalla scuola troveranno il mondo imprenditoriale pronto ad accoglierli, come ha garantito il presidente di Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani. Ma dovranno affrontare la vita continuando ad essere se stessi, come hanno augurato loro l’assessore comunale Micol Lanzidei, la consigliera provinciale Pisana Liberati e i rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale Gianni Russo e Corrado Faletti. Potranno farlo grazie anche alle competenze acquisite in una scuola fiore all’occhiello per formazione e innovazione, come ha garantito il consigliere regionale Marco Marinangeli, anche lui in gioventù per cinque anni sui banchi del ‘Carducci’. E Fabio D’Erasmo, presidente dell’associazione ex alunni, intervenuto insieme ad un altro ex, Endrio Ubaldi, sindaco di Montegranaro, li ha invitati a mantenere il legame affettivo con la scuola. Coraggio e fiducia è stata l’ultima raccomandazioneaugurio della preside Corradini, prima di suonare per l’ultima volta la campanella, questa volta non per invitarli ad entrare in classe, ma nel mondo degli adulti dove sapranno sicuramente cavarsela con le capacità acquisite all’Itet ‘Carducci Galilei’.