La Guardia Costiera incontra i comuni delle zone di mare

Un incontro organizzativo presieduto dalla Guardia Costiera sangiorgese finalizzato a predisporre ogni azione necessaria a garantire la sicurezza dei bagnanti, in occasione dell’imminente stagione estiva, si è svolto nella sala consiliare del Comune di Porto San Giorgio. All’incontro, voluto dal comandante dell’ufficio circondariale marittimo di Porto San Giorgio, tenente di vascello Cristiano Caluisi, hanno partecipato le rappresentanze di tutti i Comuni rivieraschi della provincia di Fermo e gli operatori del salvamento marittimo.

Particolare attenzione è stata posta sul servizio di assistenza ai bagnanti, alle relative dotazioni di sicurezza e alle delimitazioni degli specchi acquei destinati alla balneazione.

Il Comandante Caluisi ha dichiarato: "Il coordinamento da parte dell’Autorità Marittima con gli operatori del settore consente di verificare, testare e trovare rapida risoluzione di eventuali problematiche inerenti la sicurezza sulle spiagge ed in mare in modo tale da rendere ancora più efficiente ed efficace il dispositivo di soccorso e la salvaguardia della vita umana in mare, compito istituzionalmente affidato in via esclusiva al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera".