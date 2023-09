La ’Half Marathon’ fa il pieno. In 1.200 alla 40esima edizione

Lungomare di Porto San Giorgio domenica scorsa pieno di colori e di allegria con i ’corridori’ intervenuti alla 40esima ’Maratona del Piceno Fermano’, settimo Memorial Egidio Lattanzi, organizzata dall’Asd Valtenna, in collaborazione con i Comuni di Porto San Giorgio e Fermo. Secondo il dato fornitoci dagli organizzatori sono stati complessivamente 1.200 i partecipanti alla half Marathon (Mezza Maratona) gara di 21,097 Km su un percorso omologato, valida prova gran prix corsa su strada master. Si sono svolte anche la stracittadina non competitivo di 10,500 km e la camminata per ragazzi e famiglie di 5 km. I partecipanti provenivano un po’ da tutte le parti d’Italia ed anche dall’estero. C’erano infatti, belgi, uncheresi e cechi. La Half Marathon del Piceno Fermano ha sostenuto il Dynamo Camp, che offre a bambini e ragazzi di tutti Italia, affetti da patologie gravi e croniche, ai fratelli, alle sorelle ed ai loro genitori programmi gratuiti di terapia ricreativa.

Molto soddisfatti gli organizzatori per il consistente numero dei partecipanti che è stato indubbiamente favorito dalle ottime condizioni meteo. Grande anche la soddisfazione del sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini: "La maratona del Piceno Fermano è stata un’occasione eccezionale per accogliere in città così tante persone le quali, correndo, hanno potuto osservare la gradevolezza del nostro ambiente cittadino, e veicolato il nome di Porto San Giorgio. La Maratona un’ottima iniziativa dagli efficaci risvolti di carattere promozionale". Alle premiazioni oltre al primo cittadino ha partecipato l’assessore allo sport Fabio Senzacqua.