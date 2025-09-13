La Half marathon invade la città

Ciak si gira! Organizzata dall’associazione podistica Valtenna di Ponzano di Fermo il 21 settembre prende il via a Porto San Giorgio la 43esima edizione della Half Marathon. Ieri la sua presentazionecon l’assessore allo sport Fabio Senzacqua il quale ha ringraziato la Valtenna "per la passione e l’impegno profusi". Dopo di lui anche il sindaco Vesprini ha avuto parole di apprezzamento. A suo dire, la Half Marathon è un appuntamento "storico per la grande moltitudine che si ritrova insieme per correre o camminare divertendosi". Il 21 settembre la Valtenna animerà il lungomare e altre vie cittadine. A completare l’offerta, una 10 km Stracittadine non competitiva e la Camminata di 5 km, aperta a famiglie e bambini con gadget e magliette omaggio, all’insegna del "cammina che ti passa". Le iscrizioni per la competitiva (25 euro) chiudono il 18 settembre, si prevedono oltre mille partecipanti. Diego Mandolesi, sindaco di Ponzano di Fermo, ha sottolineato come la maratona sia una vetrina preziosa per il suo comune, che sostiene un percorso annuale di iniziative della Valtenna volte al benessere e allo stare insieme." Renato Camilli, delegato CONI provinciale, ha elogiato la sinergia tra l’associazione e i comuni coinvolti. Fabio Romagnoli, presidente Fidal regionale, ha espresso soddisfazione per l’intensa attività atletica marchigiana. Aurietta Fortuna, titolare della filiale Carifermo di Porto San Giorgio ha sottolineato l’impegno della banca nella valorizzazione territoriale.

Silvio Sebastiani