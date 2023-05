La lancetta Circe sarà restaurata

Nell’ambito del progetto Argos riguardante “Azioni di collaborazioni in Adriatico per la sostenibilità di pesca e acquacoltura” si è svolto nello chalet “Cozzaro Nero” di Basilio Ciaffardoni un incontro promosso per conto della Regione Marche dalla società cooperativa Mare per presentare ad operatori e tecnici i risultati delle azioni pilota di sperimentazione nel campo appunto della sostenibilità di pesca e acquacoltura. Le azioni eseguite hanno riguardato: la riduzione dell’utilizzo di materiali plastici nelle attività di mitilocoltura; l’incremento della sostenibilità degli impianti di ostricoltura; la riduzione dell’impiego di materiali plastici mediante l’uso di materiali alternativi per il confezionamento di molluschi. Il tutto finalizzato a promuovere e valorizzare le risorse locali. Sono intervenuti Giuseppe Prioli, responsabile scientifico della società cooperativa Mare, Lorenzo Gennari, esperto tecnico della stessa cooperativa Mare, Emanuele Troli della Blue Marine Service, Francesca Perretta project manager del progetto Argos per la Regione, Giorgia Gioacchini professoressa al Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’Università politecnica della Marche. A corredo dell’evento sono state effettuate piccole dimostrazioni di arte marinara e date informazioni sulle tradizioni marinare locali. Nel corso dell’incontro è stata presentata la lancetta Circe sita nello chalet ’Cozzaro nero’, dove resterà in esposizione per un po’ di tempo per poi essere sottoposta al restauro. E’ stata presentata come un autentico patrimonio della tradizione marinara locale: "Nel 900 – spiega lo stesso Ciaffardoni - questo tipo di imbarcazione è stata un’esperienza culturale economica e umana di estrema rilevanza per le nostre marinerie. Espressione delle tradizioni carpentieristiche dei nostri maestri d’ascia, è formalmente di mia proprietà, in quanto responsabile di Co.Ge.Pa (consorzio piccola pesca), ma in realtà appartiene a Porto San Giorgio e a tutto il territorio. Una volta completato il restauro, la barca sarà a disposizione della nostra comunità per manifestazioni legate al mare e alle tradizioni cosicché rimanga patrimonio di tutti noi pescatori e uomini di mare".

Silvio Sebastiani