La Lega conferma Petrini segretario: "Aprire nuovi circoli in provincia"

Nominato segretario provinciale della Lega di Fermo Alan Petrini. Per lui si tratta di una conferma dopo la nominata del Commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti avvenuta nel 2020. Si è tenuta domenica presso l’hotel Horizon di Montegranaro, l’assemblea dei militanti della Lega per nominare il nuovo consiglio direttivo del partito che ha eletto come rappresentanti Marco Zeloni per Porto San Giorgio, Sandro Pasqualini per Porto Sant’Elpidio, Matteo De Santis per Montefortino e area montana, Paolo Orlandi per Fermo, Mauro Lucentini per Montegranaro e Distretto della calzatura e Patrizio Moroni per la Valdaso.

"Sono estremamente felice del risultato – dichiara Petrini – e colgo l’occasione per ringraziare chi mi ha sostenuto e soprattutto il commissario Riccardo Augusto Marchetti che per primo mi ha dato fiducia e Mauro Lucentini che ha svolto un lavoro straordinario portando la Lega ad essere quella realtà territoriale che abbiamo oggi. Detto questo ci sono da fare delle considerazioni in primis di carattere politico. Negli appuntamenti elettorali del 2021 e 2022 abbiamo accusato un rallentamento e di questo dobbiamo essere coscienti. Questa però rappresenta un’opportunità, la Lega oggi è una realtà consolidata nel territorio e da questo dobbiamo ripartire. Fra gli obiettivi che mi sono prefissato c’è quello di aprire circoli della Lega in tutti i comuni della provincia per aver una base di confronto con la popolazione. Dovemmo organizzare incontri periodici con i nostri rappresentanti in Regione e al Governo, la coalizione di centro destra attualmente al Governo può concederci l’opportunità di essere vicino alle esigenze della popolazione, di fruttare al meglio fondi e progetti per dimostrare la nostra capacità di saper amministrare e di essere vicino alle necessità della gente".

a. c.