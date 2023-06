La Lega del Filo d’Oro ospite alla base nautica di ’Liberi nel vento’

Grandi emozioni nella giornata di mercoledì alla base nautica di Liberi nel Vento. Ospiti le persone sordocieche della Lega del Filo d’Oro di Osimo per lasciarsi trasportare dalle sensazioni dello sport della vela per tutti sulle imbarcazioni Hansa 303 e 2.4mR.

Dopo aver dato loro il benvenuto l’istruttore Stefano Iesari e lo staff del circolo hanno presentato l’associazione, le finalità e spiegato alcune nozioni della vela. A seguire Lucia, Maria Costanza, Galassia, Cristina e Maurizio sono stati accompagnati sui pontili per accedere in barca e. sotto la direzione dell’istruttore Stefano Iesari, hanno preso il largo accompagnati da Anita, Giancarlo, Giorgio e Giovanni e grazie all’aiuto di Mauro ed Ermanno.

Altre iniziative sono a calendario per dare ad altri utenti della Lega del Filo d’Oro la possibilità di conoscere e lasciarsi trasportare dalla magia dello sport della vela per tutti.In questo fine settimana Liberi nel Vento aderisce al Vela Day, giornate di promozione dello sport della vela. ’Liberi nel vento’ invita tutti a visitare la loro base nautica all’interno del Marina di Porto San Giorgio oggi e domani dalle 10,30 alle 12, e dalle 14,30 alle 17,30 per conoscerci, conoscere le finalità associative, vedere la base nautica, le imbarcazioni che danno la possibilità anche a persone con disabilità la possibilità di essere semplicemente… ’Liberi nel Vento!!!’.