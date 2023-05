La Lega Navale compie 50 anni Estate di eventi

Sarà un’estate piena di eventi dedicati allo sport velistico, tra corsi di vela e regate, in occasione del cinquantennale della Lega Navale di Porto Sant’Elpidio. Proprio negli scorsi giorni il direttivo ha reso ufficiali le date di tutti gli appuntamenti in programma: si parte il 12 giugno con le attività velistiche per bambini e ragazzi, che termineranno a fine luglio, mentre dal 26 giugno si aprirà la stagione delle gare per adulti con la prima regata dedicata ai windsurf. "Le attività coinvolgeranno piccoli ed adulti, quest’ultimi saranno impegnati in manifestazioni veliche per le quali abbiamo già comunicato il calendario alla Federazione Italiana Vela – spiega il presidente Piergiorgio Del Vivo- dopo la regata del 26, proseguiremo con quella zonale dei 420 prevista per l’8 luglio in collaborazione con il club vela PortoCivitanova e poi via con gli altri eventi fino ad agosto"". Il fitto calendario continuerà, infatti, domenica 23 luglio con il tradizionale "Trofeo Biccirè" dedicato alle barche d’altura, domenica 30 luglio con la regata "Giovani Velisti", per poi giungere alla conclusione il 27 agosto con la veleggiata non competitiva "Tutti in Mare", aperta a tutte le imbarcazioni ed a tutti i soci del circolo. Il presidente Del Vivo ha commentato così la stagione alle porte. "Ci siamo dati come obiettivo, nell’estate che celebra i 50 anni di presenza ininterrotta a Porto Sant’Elpidio, quello di dare visibilità e portare alla conoscenza del nostro territorio questo meraviglioso sport dalle innumerevoli sfaccettature"". E quale modo migliore per incentivare uno sport così affascinante se non aprire l’estate con i corsi per i più piccoli, di durata settimanale, a cura di Massimo Diamanti e la sua squadra. Le iscrizioni sono già numerose, ma restano ancora dei posti disponibili. Per le informazioni e per iscriversi è necessario contattare la Lega Navale

al numero 329 258 4654 o inviare una mail all’indirizzo [email protected]