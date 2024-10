La lettera ai vigili del fuoco:: "Mio figlio salvo grazie a voi"

"Grazie ai vigili del fuoco di Fermo, con il loro tempestivo intervento hanno fatto la differenza creando le condizioni per salvare la vita di mio figlio". Sono le parole di Massimo Baldo, padre di Davide Baldo il giovane residente a Fermo, che nel pomeriggio dello scorso 16 settembre in località Archetti di Rapagnano, senza coinvolgere altri mezzi mentre era a bordo dalla sua moto era uscito di strada riportando gravi lesioni. "Il vostro arrivo immediato sul luogo dell’incidente ha giocato un ruolo determinante nel garantire un rapido soccorso a Davide – racconta Massimo Baldo - le sue condizioni erano critiche. Grazie al vostro intervento pronto ed efficace, mio figlio ha potuto ricevere l’assistenza necessaria, che ha avuto un impatto più che positivo sul decorso delle sue condizioni di salute. Dopo diversi giorni trascorsi in coma presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Torrette di Ancona, sono felici di informarvi che Davide è stato trasferito all’ospedale di Fermo, e possiamo dire che ora si trova in buone condizioni. Siamo profondamente grati per la cura prestata nei suoi confronti in quei momenti cosi cruciali. Il vostro impegno, coraggio e dedizione sono qualità che rendono il vostro servizio essenziale per la comunità e per il territorio. Con stima e gratitudine, grazie di cuore per quello che avete fatto".