La lettera del Comune. Ultimatum alla Marina

"Si rammenta che i versamenti delle somme dovute dovranno essere effettuati entro e non oltre il 26 agosto e che in caso di mancato pagamento sarà attivata la procedura di escussione della polizza fideiussoria", con questa frase minacciosa al posto dei saluti, si conclude la lettera inviata il 14 di agosto alla società Marina concessionaria del porto turistico dal comune di Porto San Giorgio con la richiesta di saldare debiti per oltre un milione di euro: "Sembra proprio che costoro non ci stiano più con la testa" reagisce con veemenza il presidente della società, Renato Marconi, sostenendo che la Marina ha sanato tutto il pregresso per cui capita che ad essa vengano richiesti fondi già versati: "La verità vera – evidenzia Marconi - è che in Comune nutrono dei pregiudizi che li portano ad accanirsi contro di noi, in qualsiasi situazione. Ma la misura è colma, non ne possiamo più e ci rivolgeremo pure alla Procura della Repubblica". L’uso di una missiva dai toni duri e definitivi, come fatto dal Comune per comunicare con la Marina costituisce conferma dell’assenza di ogni tipo di rapporto tra l’ amministrazione e la società che gestisce il porto turistico. Per l’escussione della polizza consegnata nel mese di luglio a copertura di debiti per circa 970.516 euro stanno per scadere i 45 giorni concessi dal Tar per escuterla. Ed è così che, il comune ha già avviato la procedura e se entro domani il milioncino ed oltre di euro non arriverà nelle casse comunali la polizza sarà riscossa. La Marina lo scorso mese di aprile ha versato all’erario 250 mila euro, mentre per il resto ha ottenuto dall’Agenzia delle Entrate un piano di rateizzazione mensile fino al 2030. Tale tipo di pagamento però non è stato assentito dai giudici del Tar che il 22 luglio oltre a confermare il provvedimento di decadenza della concessione decretata dal Comune per la Marina hanno ribadito la possibilità dell’Ente di escutere la polizza. In sintesi viene chiesto al Marina di sanare 720.000 euro residuo del periodo 2017-2022 e i canoni 2023 e 2024 peraltro inseriti nella polizza Resta aperto il ricorso presentato dalla Marina contro il decreto comunale di decadenza della concessione demaniale marittima per la stessa società Marina di Porto San Giorgio..

Silvio Sebastiani