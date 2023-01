La lezione del ginnasta Macchini agli studenti dell’Isc di Petritoli

"Non si diventa campione grazie alla medaglia, ma è l’essere campione che ci permette di ottenerla". Con queste parole, da lui stesso ideate, il ginnasta fermano Carlo Macchini si è presentato agli studenti dell’istituto comprensivo di Petritoli, che lo hanno incontrato presso il palazzetto comunale di Montottone. Un incontro che ha voluto svelare, a ragazzi appartenenti a scuole di ogni ordine e grado, non solo il Macchini campione di ginnastica, ma anche, e soprattutto, il Carlo campione nella vita. Non è infatti la vittoria di una medaglia a fare di una persona un campione, ma sono l’impegno, la determinazione, la capacità di non arrendersi di fronte alle difficoltà. Ad ascoltarlo una platea di studenti molto eterogenea, appartenente alle scuole primarie e medie di Monte Giberto, Montottone, Ortezzano, Petritoli e Ponzano di Fermo. Decine le domande e le curiosità cui Macchini si è sottoposto con pazienza, rispondendo a tutti senza tralasciare nessuno. Parecchi gli aneddoti raccontati, per chiarire i concetti proposti. Infine il momento degli autografi, richiesti con entusiasmo da ognuno dei presenti e le immancabili foto di rito, a conclusione di una giornata all’insegna dei sani valori e principi che solo lo sport è in grado di veicolare. Fermano, 26 anni, entrato per la prima volta in palestra a quattro, Macchini è un ginnasta della squadra nazionale, in forza alle Fiamme Oro. Vincitore di diverse competizioni nazionali e internazionali, ha partecipato a quattro edizioni dei Campionati del Mondo, quattro dei campionati d’Europa e svariate Coppe del Mondo. Dal 2019 è testimonial della commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche per diffondere il messaggio di lotta contro ogni forma di violenza e di discriminazione.