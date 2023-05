La lezione della Lucangeli: riconoscere il diritto all’errore

Per il mondo della scuola e per i giovani è un punto di riferimento forte Daniela Lucangeli, esperta di psicologia dell’apprendimento, originaria di Porto San Giorgio ma ormai nota e apprezzata nel settore. È tornata di nuovo a Fermo per incontrare gli studenti al mattino e poi docenti e dirigenti al pomeriggio, in un teatro dell’Aquila sempre pieno. L’iniziativa è della Provincia, il progetto curato dalla consigliera provinciale Pisana Liberati vuole offrire spunti di riflessione e possibilità di cambiamento dentro un sistema, quello scolastico, che soffre ed è alle prese con il disagio post pandemia. In un solo giorno ha incontrato mille e 600 persone Daniela Lucangeli, accolta come una star e circondata di parole, di richieste, di spunti e di occasioni di confronto. A portarle i saluti il sindaco Paolo Calcinaro, il presidente della Provincia Michele Ortenzi, le autorità militari e loro, i giovani, che la seguono, la tempestano di domande e poi le lasciano biglietti e richieste di aiuto: "Questa mattina c’erano 800 ragazzi e mi emozionava con la loro forza della vita e la loro stanchezza che mi ha molto colpito. Non avevano voglia di stare ad ascoltare. Ho chiesto loro di riflettere su tre errori, quello più bello quello più doloroso e quello più brutto, un ragazzo mi ha aspettato con le sue risposte, mi ha scritto che l’errore più bello è stato fidarsi degli altri anche a suo discapito, il più brutto è stato smettere di credere di valere tanto, l’errore più doloroso è la solitudine".

Il filo conduttore della giornata era proprio la parola errore, nel suo significato proprio che è quello di errare, di attraversare, fluire il cambiamento: "Riconoscere di avere diritto all’errore è indispensabile, l’errore urla un segnale di malessere. Errore è un sintomo, si cerca il deficit perché se non sei a misura c’è qualcosa di sbagliato in te e questo ha determinato un disastro perché l’errore è stato preso di mira come segnale per deficit altrui e tutti siamo diventati a rischio di giudizio". Oggi, ha spiegato la ricercatrice e docente universitaria, bisogna andare oltre, capire che si conoscono le cose se ci si lascia attraversare dalle emozioni, non con una ripetizione passiva: "I ragazzi a scuola si tengono le informazioni fino alla verifica dopo di che non lo mantengono se non c’è la trasformazione, serve una modifica di ciò che sei tu e di accettazione della modifica di ciò che sei tu. Il formale apprendimento passivo a breve termine viene sputato quando il cervello è sano. L’errore è portatore di tanta emozione, mi duole e mi tormenta, porta tantissima emozione anche quando lo superi e porta valore di sé, di gratitudine quando ti aiutano a superarlo, di compiacenza quando ti accorgi di non essere solo". Un messaggio impegnativo e forte che ha convinto tutti, ha emozionato e coinvolto.

a. m.