La ’Liberi nel Vento’ ritorna a regatare

Quello odierno è il primo fine settimana di vela per il team della Liberi nel Vento. da subito impegnato nelle classi 24.mR ed Hansa 303. Giancarlo Mariani è ad Andora per partecipare alla prima Regata Nazionale classe 2.4mR. Ad inizio Aprile i timonieri della classe Hansa 303 saranno prima a Palermo, alla Regata "Una Vela Senza Esclusi" e poi a Marsala. Fine settimana intensissimo, quello del 13 e 14 Aprile. Mentre i timonieri della Hansa 303 partecipano in Sicilia alla regata Nazionale Hansa 303, i timonieri della classe 2.4mR saranno in Veneto per contendersi il Trofeo Città di Jesolo della Regata Nazionale 2.4mR. Fine mese di Aprile che si chiuderà a Brindisi con la Regata Hansa 30. Ad inizio Marzo, grazie all’azienda Energean, sono state acquistate delle nuove vele per le imbarcazioni della classe Hansa 303 e, grazie alla Fondazione Carifermo delle nuove mute di vele pe le imbarcazioni della classe 2.4mR. Importanti ausili che si vanno ad aggiungere ad un nuovo monoblocco, adibito a cala vele, acquistato grazie all’azienda Sollini Accessori Calzature: "Siamo pronti per questa stagione 2024. Ringraziamo tutti gli amministratori delle aziende che sostengono le finalità associative. – dice la segretaria Sara Conti – Grazie a loro riusciamo a concretizzare i nostri piccoli-grandi obbiettivi".