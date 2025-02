La Lilt e la prevenzione per la tiroide

Non si è mai fermata l’attività di sensibilizzazione alla prevenzione che sta portando avanti la Lilt ma un’altra giornata, stavolta dedicata alla prevenzione della tiroide, è già in programma per il 18 febbraio, stavolta in collaborazione con la Nuova Associazione Quartiere Centro. "Si tratta di una iniziativa importante, che abbiamo fortemente voluto – dice il presidente dell’associazione, Luigi Badalini – per la quale speriamo di riuscire a coinvolgere tanti residenti del centro città, facendo un’utilissima opera di sensibilizzazione".

La serata con l’endocrinologa si terrà alle 21,15, al polo Gigli, con la dottoressa Paola Pantanetti (primario reparto Diabetologia del ‘Murri’ di Fermo). Ingresso libero. "Sarà importante approfittare di questo incontro anche per potersi prenotare per le ecografie tiroidee gratuite che saranno eseguite il 22 febbraio dal dottor Stefano Paglialunga - spiega Federico Costantini (Lilt di Fermo) – nell’ambulatorio della Lilt presso la Casa del Volontariato, dalle 8 alle 12,30".