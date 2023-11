La Lilt in campo: visite urologiche ed ecografie

Si declina in azzurro il mese di novembre, grazie alla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori che ha organizzato una nutrita programmazione in occasione del Percorso Azzurro, per la prevenzione dei tumori maschili. Si parte oggi con visite urologiche con il dottor Mahmoud Yehia, direttore della Uoc di Urologia del Murri di Fermo, presso l’ambulatorio Lilt alla Casa del Volontariato di Porto Sant’Elpidio. Le prenotazioni sono riservate agli uomini in lista di attesa dal mese di settembre. Il 15 novembre con la Lilt per lo Sport: alla Croce verde di Fermo e all’ambulatorio Lilt di Porto Sant’Elpidio, ecografie testicolari per gli atleti della Fermana, del basket e del baseball Porto Sant’Elpidio. Il 19 novembre, infine, "tutti in campo per la prevenzione". A Fermo, allo stadio Recchioni alle 13,30 e al Palazzetto dello Sport di Porto Sant’Elpidio alle 17,30, la Fermana Calcio e il Basket Porto Sant’Elpidio scenderanno in campo con simboli e colori della prevenzione al maschile. "Se tanto successo ha avuto ad ottobre il mese rosa, spiega il presidente della Lilt, l’oncologo Renato Bisonni, sono certo che anche questo accenderà un focus sull’importanza di eseguire visite di prevenzione anche nell’ambito dei tumori maschili, perché per battere il cancro è importante non farsi cogliere di sorpresa e le visite preventive ne sono lo strumento". Commenta il direttore sanitario dell’Ast di Fermo, Simona Bianchi: "Sono screening importanti anche perché ogni anno migliaia di uomini si ammalano di questo tipo di tumore. Reputo dunque molto importante sottoporsi a visite urologiche periodiche per controllare lo stato della prostata".