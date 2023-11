La Lilt scende in campo con la prevenzione

La Lilt prosegue la sua intensa attività di prevenzione e nel ‘mese azzurro’ di novembre, dedicato alla prevenzione dei tumori maschili, i volontari hanno predisposto una intensa programmazione per la settimana entrante con diversi impegni tra Porto Sant’Elpidio e Fermo.

Il 15 novembre, sono previste ecolografie testicolari per gli atleti della Fermana Calcio (nella sede della Croce Verde, a Fermo) e delle società di Basket e Baseball Porto Sant’Elpidio (nell’ambulatorio Lilt presso la Casa del Volontariato della città costiera). Venerdì 17 novembre, l’Associazione Quartiere Marina Picena organizza e ospita nella propria sede un incontro sull’endocrinologia, tiroide e non solo (ore 21,15) con il dottor Renato Bisonni e con la dottoressa Paola Pantanetti (rispettivamente primario di Oncologia e primario di Diabetologia del ‘Murri’ di Fermo).

L’incontro è a ingresso libero. Infine, il 19 novembre, si tratterà di scendere ‘Tutti in campo per la prevenzione’: sia a Fermo, allo stadio Recchioni (ore 13,30) sia a Porto Sant’Elpidio, al palazzetto dello sport (ore 17,30) la Fermana Calcio e il Basket Porto Sant’Elpidio scenderanno in campo con i simboli e i colori della prevenzione al maschile