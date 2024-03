La Lilt scende in campo: "Tumori maschili, informare e prevenire. Spesso si arriva tardi"

Pare niente ma ci sono gesti che salvano vite, che cambiano il corso di una storia. È il senso della prevenzione, il risultato di quando si arriva in maniera precoce alla diagnosi di una malattia. Tra le situazioni meno considerate c’è la problematica dei tumori maschili, nella fascia di età tra i 18 e i 35 anni è abbastanza frequente la malattia oncologica ai testicoli ma pochissimi, praticamente nessuno, ci fanno caso. E allora ci pensa la Lilt che ha cercato la collaborazione del comune di Fermo e delle società sportive del territorio, delle scuole, della Croce verde e della farmacia comunale, per offrire una serie di incontri e di visite di prevenzione proprio del tumore ai testicoli: "Non è un’idea improvvisata, spiega il vice presidente della Lilt Federico Costantini, è una riflessione che nasce proprio dal fatto che difficilmente si fa prevenzione in questo ambito. Eppure il tumore ai testicoli è in aumento, se ne parla quando ci sono storie famose, è toccato al giocatore di basket Achille Polonara e a diversi altri sportivi. La buona notizia è che si può guarire ma bisogna arrivare in tempo, per questo ne abbiamo parlato con le società del territorio che hanno risposto con entusiasmo. Partiamo con i primi 20 giovani il 28 di marzo, alla società di pallavolo Don Celso, poi andremo avanti con la scuola Urbani di Sant’Elpidio e i ragazzi della quinta e proseguiremo con gli sportivi".

La Lilt ha acquistato un ecografo per questo progetto, ha coinvolto l’urologia del Murri, per l’occasione c’è l’impegno dell’urologo e andrologo Francesco Catanzariti che spiega: "I maschi non hanno la cultura della prevenzione che invece hanno le donne e le ragazze. Si arriva dall’urologo solo quando c’è già un problema, purtroppo in questo tumore la fascia più colpita è proprio quella tra i 18 e i 35 anni, la diagnosi precoce aumenta la possibilità di guarire per un tumore che il 95 per cento delle possibilità di arrivare ad un esito positivo". L’oncologo Luigi Acito sottolinea: "Apprezzo veramente la pronta risposta delle società sportive che hanno capito appieno il valore di questa iniziativa, anche al Murri abbiamo visto tumori al testicolo, anche se parliamo di 56 mila tumori al seno l’anno e 2200 al testicolo, dunque relativamente pochi. È importante però seminare il concetto di prevenzione, abituare tutti a screening periodici, a controllarsi, a prendersi cura della propria salute". Forte l’impegno degli assessori Scarfini e Giampieri, rispettivamente allo sport e ai servizi sociali, insieme si riesce a sostenere progetti tanto significativi, l’obiettivo minimo è testare cento ragazzi, poi nei prossimi mesi si avvieranno campagne di screening anche per le ragazze: "L’importante è arrivare in tempo sui problemi, spiegano i due assessori, e prenderci cura dei nostri giovani evitando che si ammalino". Angelica Malvatani