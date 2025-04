La lirica per i giovani. La Madama Butterfly al teatro dell’Aquila

È Madama Butterfly di Giacomo Puccini il secondo titolo della Stagione 2024/2025 della Fondazione Rete Lirica delle Marche. Il capolavoro giapponese, dopo l’applauditissimo debutto a Fano, arriva domani, alle 21 al Teatro dell’Aquila di Fermo, mentre sarà al Teatro Ventidio Basso di Ascoli il 12 aprile (ore 20.30). Come per ogni produzione della Rete Lirica, i giovani hanno partecipato all’anteprime Under 30 in programma ieri. Per l’assessore Micol Lanzidei tutto il lavoro che si fa con la Fondazione Rete Lirica è veramente importante: "E’ un progetto che dura nel tempo proprio per l’alto valore di un progetto di questo tipo. Negli anni abbiamo registrato un aumento progressivo dell’interesse soprattutto dei giovani nei confronti dell’opera lirica". L’assessore parla di grande partecipazione sia da parte dei giovani che del pubblico adulto per lo spettacolo di sabato, segno che si sta divulgano l’amore per l’opera e, insieme con le scuole, si costruisce consapevolezza". Il lavoro coi giovani è diventato una academy di perfezionamento che la Fondazione cura, per formare giovani cantanti e varie figure per l’opera, proprio nell’ottica di tenere viva una tradizione grande. Ci sono già 27 allievi tutti del territorio marchigiano. "A Fermo saranno girate anche le immagini che serviranno per un cortometraggio da presentare a Osaka durante l’Expo, una ottima vetrina per noi", aggiunge l’assessore. Il 5 aprile sarà l’occasione per ospitare anche il pubblico di fuori regione, in occasione di un raduno di appassionati di un marchio automobilistico ci sono cento persone che parteciperanno alla serata con la Butterfly, un capolavoro di sentimenti e di emozioni, come spiega il direttore Caterina Pierangeli. A dirigere la partitura pucciniana è il direttore d’orchestra Cesare della Sciucca che sale sul podio della Orchestra Sinfonica G. Rossini; in scena il Coro del Teatro della Fortuna preparato da Mirca Rosciani. Protagonista un cast di voci già affermate ma giovani, secondo la cifra distintiva della proposta artistica della Rete Lirica: Cio-Cio San sarà Vittoria Yeo, soprano sudcoreano; il giovane tenore Matteo Roma sarà invece Pinkerton, mentre Danbi Lee sarà Suzuki e Sergio Vitale sarà Sharpless. Per la regia, lo spettacolo porta la firma del celebre soprano Renata Scotto ripresa, per questa produzione, da Renato Bonajuto.

È un’opera che prende l’anima, commuove, il presidente della Fondazione Rete lirica, Francesco Ciabattoni: "Abbiamo un progetto preciso e ogni spettacolo deve trasmettere un messaggio agli spettatori, è una iniziativa unica che coinvolge in ogni modo i giovani". La direttrice artistica della Fondazione è la fermana Stefania Donzelli, si spende sempre per trasmettere ai giovani l’amore e la conoscenza della grande opera: "Puccini è un compositore del 900 con tematiche attualissime, seppe raccontare soprusi, stupri e femminicidi, purtroppo siamo in piena attualità".

Nel Cda il consigliere comunale di Fermo Giulio Cesare Pascali, in scena ci saranno 52 elementi di orchestra, 25 coristi, 5 figuranti, 10 solisti. E poi una trentina dietro le quinte. Una macchina complessa di circa 150 persone, pronte a incantare il pubblico di Fermo. I biglietti (da 8 a 50 euro) possono essere acquistati presso il botteghino del Teatro dell’Aquila di Fermo (tel. 0734284295, biglietteriateatro@comune.fermo.it) oppure online sul circuito VivaTicket. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.fondazionereteliricadellemarche.it.

Angelica Malvatani