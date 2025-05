La lista Noi Moderati a sostegno del candidato Gionata Calcinari

La lista Noi Moderati Sant’Elpidio a Mare si presenta ufficialmente alla cittadinanza per sostenere convintamente la candidatura a sindaco di Gionata Calcinari. Un gruppo coeso e determinato, che unisce giovani motivati ed esponenti di comprovata esperienza amministrativa "per dare nuovo slancio alla città, puntando su valori concreti e un progetto chiaro di crescita condivisa. Il nostro primo impegno sarà di riportare Sant’Elpidio a Mare sui tavoli che contano: Provincia, Regione, sanità. Basta assenze e marginalità. È tempo che la città torni ad avere voce nei processi decisionali che contano per il territorio" dicono i candidati pronti a "stimolare uno sviluppo a 360 gradi, attraverso la valorizzazione di ogni quartiere e frazione, puntando su una collaborazione concreta con i Comuni limitrofi. Per questo proponiamo la nascita delle Consulte delle frazioni e delle associazioni". Altro punto la riqualificazione degli spazi sportivi, culturali e di aggregazione in tutte le frazioni che "non è solo una priorità, ma una necessità ormai improcrastinabile". Tra gli impegni che si prefiggono il candidato sindaco Calcinari e Noi Moderati c’è quello di riportare specialisti e servizi nel distretto sanitario elpidiense e riconsegnare agli amministratori cittadini un ruolo da protagonista sul tavolo della sanità. La lista: Francesco Tofoni, Letizia Acciaresi, Aujla Sarbjit Singh, Giorgio Baldoni, Claudia Bracalente, Ali Bulla, Edoardo Carletti, Alessandro Rosario Celico, Maria Mariani, Solitario Mariani (detto Soli), Fulvia Ottolini, Livia Paccapelo, Roberta Petrucci, Stefano Pezzola, Tommaso Riccardi, Mauro Tosoni.