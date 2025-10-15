La lite al bar Delirium: "Cacciato perché straniero". Ma gli esercenti negano

Uno spiacevole episodio sarebbe accaduto ieri mattina all’interno del Bar Delirium di Porto Sant’Elpidio: un operaio egiziano sarebbe stato invitato dagli esercenti a consumare fuori la colazione, perché non era un avventore gradito a causa dei troppi stranieri che girano nel territorio. Sentito il racconto del lavoratore, l’imprenditore edile è andato a chiedere chiarimenti nel locale, e la stessa barista, secondo il racconto dell’uomo, gli avrebbe confermato la sua decisione di non accogliere il giovane cliente egiziano visto che aveva già avuto parecchi problemi con gli spacciatori presenti in zona.

A quel punto l’imprenditore avrebbe cercato di spiegare che il ragazzo è serio e non ha mai fatto nulla di male. La conclusione sono state parolacce e l’annuncio della denuncia da parte dell’imprenditore.

Diametralmente opposta la versione del bar. La lavoratrice ha detto che c’è stata un’incomprensione con il giovane lavoratore egiziano dovuta alla lingua, che loro non hanno mai cacciato nessuno e che anzi in passato hanno assunto anche personale straniero. Sotto ci sono le due versioni della vicenda, l’unica cosa in cui concordano è che alla fine gli animi si sono un po’ accesi. Speriamo non sia una brutta storia di razzismo, che davvero la barista e l’operaio non si siano capiti e che si possa chiarire in modo pacifico quanto accaduto.