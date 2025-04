La Locandiera di Goldoni in salsa marchigiana

Cultura, divertimento e solidarietà ne ‘La Locandiera’ della Compagnia ‘Progetto Musical’ con la regia di Saverio Marconi, il 26 aprile alle 21,30. Grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione di Montegiorgio, che ha concesso il teatro Alaleona, il Rotary Alto Fermano Sibillini che ha coperto i costi di produzione dello spettacolo, di ‘Progetto Musical’ che racconterà una storia divertente in chiave marchigiana; l’intero incasso della serata sarà devoluto all’associazione ‘C’è Tempo Odv’, fondata dalla montegiorgese Laura Marziali, attiva nel settore oncologico, disabilità e diritti alla persona. Il progetto è stato presentato ufficialmente ieri dall’assessore alla cultura Michela Vita; Laura Marziali, presidente di ‘C’è Tempo Odv’; Ferdinando Moretti, presidente Rotary Club Alto Fermano Sibillini; insieme a Manu Latini e Fabio Paci di ‘Progetto Musical’. "Siamo felici di ospitare questo spettacolo – dichiara Michela Vita – quando il nostro teatro vive gli animi si innalzano, nel corso della stagione il Teatro Alaleona ha ospitato circa 90 eventi e siamo felici di sostenere la nostra Laura". "Come Rotary abbiamo l’impegno di sostenere il territorio, di affrontare quelle che si possono considerare delle criticità – dichiara Ferdinando Moretti – abbiamo voluto quindi organizzare un evento che mette insieme una serata di divertimento, contrapposto ad un messaggio importante e difficile che Laura sta portando avanti". Uno spettacolo divertente già rodato, che ha riscosso successi in tutti gli 11 appuntamenti fin qui prodotti. "E’ molto divertente fare ‘La Locandiera – commenta Manu Latini – E’ un classico di Goldoni riadattato alle Marche". "Siamo nati solo 5 anni fa ma contiamo già 110 associati – dichiara Laura Marziali – a livello regionale e nazionale, offriamo il nostro sostegno a famiglie e pazienti che stanno vivendo il difficile rapporto con il cancro".

Alessio Carassai