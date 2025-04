‘La Locandiera’ e incasso devoluto a ‘C’è Tempo Odv’

Arriveranno a Montegiorgio anche da Roma, Varese, Verona e Civitavecchia per assistere allo spettacolo ‘La Locandiera’, in scena al teatro Alaleona sabato alle 21.30. L’intero incasso verrà devoluto all’associazione di volontariato ‘C’è Tempo Odv’ fondata da Laura Marziali: da ogni parte d’Italia si stanno mobilitando per partecipare all’evento promosso dal Rotary Club Alto Fermano Sibillini, presieduto da Ferdinando Moretti, con il patrocinio del Comune di Montegiorgio.

Lo spettacolo ‘La Locandiera’, è un divertente adattamento in dialetto marchigiano della celebre commedia di Carlo Goldoni, realizzato dagli attori della compagnia ‘Progetto Musical’ e la regia dal maestro Saverio Marconi della serata di circa 80 minuti. "Il teatro Alaleona – spiega l’assessore alla cultura Michela Vita – è un luogo in cui si respira cultura e si innalzano gli animi. E in questo caso proponiamo cultura e solidarietà concreta: un doppio motivo di orgoglio, visto che Laura è di Montegiorgio".

"Abbiamo unito alcune delle eccellenze del territorio - dichiara Ferdinando Moretti, presidente del Rotary Club -. Il mio grazie al Comune per averci messo a disposizione il teatro Alaleona, agli attori di Progetto Musical e Laura Marziali le cui dolcezza e determinazione non conoscono confini".

Tutto marchigiano il cast che salirà sul palco del teatro Alaleona: Cinzia Paoletti (interpreta Mirandolina), Thomas Tossici (Ingegner Sciapigotto), Manu Latini (Conte Arbì), Simone Pompozzi (Marchese Filiberto), Simone Rossetti (Fabrizio), Rachele Morelli (Dejanira), Ombretta Ciucani (Ortensia), Leonardo Scagnoli e Silvia Iacopini (camerieri). Si va verso il sold out: sono stati già venduti duecento biglietti, ne restano 150 e possono essere acquistati nelle rivendite autorizzate oppure online sulla piattaforma ciaotickets. Per informazioni 331-2829305.