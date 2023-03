La lotta ai tumori si combatte a scuola

Domani, va in scena un’altra giornata dedicata alla prevenzione frutto della collaborazione instaurata tra la Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) provinciale e il centro medico ‘La Fenice’ e al coinvolgimento del polo scolastico ‘Urbani’ che ha accettato l’offerta di uno screening gratuito al seno per 20 donne del personale docente e non, delle tre sedi di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Montegiorgio.

"Il progetto è nato per promuovere l’attività della Lilt, ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza la disponibilità della Fenice. – dice Federico Costantini, braccio operativo della Lilt, presieduta da Renato Bisonni (oncologo del ‘Murri’), che può contare su medici volontari come Paola Pandolfi –. Abbiamo voluto offrire uno screening gratuito a chi lavora nella scuola, a donne tra i 40 e i 50 anni, età che non rientra nello screening pubblico ma durante la quale, lo dicono le statistiche, il tumore si può manifestare. Al mattino, le 20 donne saranno sottoposte a mammografia ed ecografia alla Fenice e, nel pomeriggio, nel nostro ambulatorio Lilt, a una visita senologica col sempre disponibile Gino Acito, senologo del ‘Murri’".

Partner d’eccellenza dell’inizitiva di prevenzione è il centro medico ‘La Fenice’.

"La nostra struttura è all’avanguardia dal punto di vista diagnostico e specialistico – afferma il direttore Alberto Gagliardi – e in queste giornate dedicate, mettiamo a disposizione apparecchiature all’avanguardia, ad esempio un mammografo che riesce a vedere formazioni millimetriche in maniera più accurata e predittiva".

"La politica del centro – aggiunge Gagliardi – punta a erogare una buona medicina per il territorio e facciamo investimenti continui per essere nelle condizioni di fornire una diagnosi certa, accurata e spesso precoce. Per noi è un onore aderire alle iniziative della Lilt".

"Grazie alla rete del territorio che supporta la scuola – conclude la dirigente dell’Urbani, Laura D’Ignazi – e grazie per l’iniziativa di cui beneficeranno 20 nostre dipendenti in tema di prevenzione del tumore al seno. Ma ci fa piacere collaborare perché abbiamo un indirizzo professionale rivolto all’assistenza socio-sanitaria, perché abbiamo appena avviato un percorso sulla curvatura biomedica allo scientifico e siamo interessati a ogni aspetto sanitario che riguardi i nostri ragazzi, dai tatuaggi all’alimentazione tant’è che stiamo già ragionando su un incontro per il liceo sportivo e l’alberghiero sull’alimentazione nello sport".

Marisa Colibazzi