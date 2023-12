La Ludoteca Riù non va in vacanza. Tanti appuntamenti per i più piccoli

La Ludoteca Riù non va in vacanza, anzi. Un ricco programma con una serie di attività di gioco, aggregative, tutte gratuite che si svolgeranno nei locali della Ludoteca Riù in via Giammarco a Santa Petronilla. Il primo appuntamento è domani con Natale Magico, laboratori creativi per realizzare decorazioni dalle 16 alle 19. Il 29 dicembre in programma la magica tombola, musical e ludica a premi dalle 16 alle 19 (ludoteca Santa Petronilla). Il 3, 4, 5 gennaio 2024: apertura antimeridiana della ludoteca Santa Petronilla dalle 8,30 alle 12,30 con servizio di aiuto compiti, giochi di società, laboratori. Il 3 gennaio si chiude con la magica tombola del riuso, al Centro Sociale Lido Tre Archi.