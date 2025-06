La maestria artigianale e il brand: ecco la ’Nimbl’

Nei giorni scorsi, il sindaco Massimiliano Ciarpella ha fatto visita all’azienda produttrice del giovane brand ‘Nimbl’, creato pochi anni fa unendo la maestria artigianale di Luigino Verducci e la capacità manageriale di Francesco Sergio. La particolarità di questa azienda sta nel fatto che produce le migliori scarpe da ciclismo al mondo e, tanto per dare un’idea, ha realizzato la scarpa ufficiale dell’ultimo Giro d’Italia ed è partner della Visma, che con Simon Yates ha conquistato la Maglia Rosa di quest’anno, ma anche il Tour de France 2023 con Jonas Vingegaard e tante altre corse di prestigio. "Le Nimbl sono le calzature tecniche più richieste da campioni di livello assoluto – commenta Ciarpella – un prodotto di massima qualità, che elabora anche soluzioni personalizzate". Di recente, è stata avviata anche la produzione limited edition in collaborazione con Fundaciòn Xana, associazione dell’allenatore Luis Enrique, che raccoglierà fondi per sostenere la battaglia per la vita di tanti bambini. "Ho conosciuto una realtà che affonda le radici nel saper fare dei nostri artigiani, ma al contempo è modernissima, agile, una vera eccellenza tutta Made in Porto Sant’Elpidio" conclude Ciarpella.