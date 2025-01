La maggioranza attacca Loira:: "Il suo progetto civico è fallito"

Il gruppo "Insieme" di maggioranza replica ironicamente e con durezza alle critiche mosse nei giorni scorsi dal Pd e dall’ex sindaco Nicola Loira all’attuale amministrazione comunale e in particolare al sindaco Valerio Vesprini. Quest’ultimo è stato accusato di fare riferimento ed appoggiarsi politicamente su due inganni: il civismo da lui cavalcato in campagna elettorale ma che, dopo averlo eletto, sindaco si starebbe sfaldando con consiglieri che tornano nei partiti. L’altro inganno ipotizzato da Loira e dal Pd riguarda l’assessore Fabio Senzacqua il quale per quello che fa, affrontando in prima persona tutte le questioni amministrative, e per come si muove risulterebbe il vero primo cittadino di Porto San Giorgio e tale verrebbe considerato.

La replica: "Loira dimentica che il solo progetto civico fallito è quello della sua coalizione in cui pure i due consiglieri candidati civici De Luna ed Agostini sono approdati nel Pd, tradendo chi li aveva sostenuti proprio in virtù della loro natura civica. È ancora saldo, invece, il progetto del sindaco Vesprini, sostenuto da chi ha scelto di mettere da parte i simboli partitici senza mai rinunciare alle proprie identità e valori. Quanto a Senzacqua sindaco si tratta di critiche sterili mosse da chi non ha mai amministrato con una squadra di governo, coesa e affiatata e non sa, quindi, che è naturale che i membri di una giunta collaborino su più fronti, mettendo tutti a disposizione competenze e capacità per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Secondo i consiglieri comunali di "Insieme" poi il pd avrebbe rivolto le solite accuse di mancanza di progettualità di questa amministrazione un’accusa quantomeno ironica, soprattutto considerando che proviene da chi, negli ultimi cinque anni di mandato, è rimasto comodamente seduto sul proprio scranno e solo ora, dall’opposizione, sembra interessarsi a questioni come quella del porto. Ma dov’era quando i canoni non venivano pagati? Quando la polizza fideiussoria sparì? I cittadini aspettano ancora risposte. Il problema vero è che questa amministrazione lavora e lavora tanto, come il Pd non ha mai fatto. Forse è per questo che le dichiarazioni del Pd somigliano a un mix di nostalgia di un onirico passato e rancore per un presente che non li vede più protagonisti".

Silvio Sebastiani