La magia della fisarmonica in concerto

Prosegue la stagione concertistica della Gioventù Musicale d’Italia - sezione di Fermo. Oggi pomeriggio alle 17 all’auditorium San Filippo di Fermo si terrà l’originale concerto del Sirius Accordion Trio, il trio di fisarmoniche composto da Michele Bianco, Alberto Nardelli, Pietro Secundo

. Un evento più unico che raro, con un trio che si presenta come un organico estremamente nuovo, dinamico e completo.

La formazione cameristica de Sirius Accordion Trio

nasce nel dicembre del 2019 e si esibisce per la prima volta a ottobre del 2020 presso gli studi di Rai1 a "Uno mattina in Famiglia" nella rubrica "È l’Italia bellezza". È una formazione molto giovane che vanta già diversi successi nel panorama nazionale ed internazionale.

Il Sirius Accordion Trio si pone come obiettivo la divulgazione della fisarmonica classica all’interno delle più importanti realtà concertistiche

di musica colta,

esprimendo le potenzialità di uno strumento troppo spesso relegato prevalentemente nell’ambiente popolare e, nel 2023, è stato impegnato in una lunga tournée di concerti in Spagna, Belgio e Italia.

Il Trio presenterà un programma trascinante e virtuosistico che spazia nei vari generi musicali, da Schinttke, a Kakola, a Makkonen, senza dimenticare i classici della fisarmonica.

Un appuntamento in musica da non perdere insomma, per ascoltare il suono tradizionale eppure sempre innovativo della fisarmonica, strumento tra l’altro che vanta nelle Marche, soprattutto nell’Anconetano, ma non solo, fabbriche importanti e dalla tradizione storica.