La magia delle vele di San Ruffino

C’è qualcosa di poetico in una vela che attraversa un lago, un angolo di natura incastonato tra le montagne, al confine tra due province, Fermo e Macerata. È la magia che si rinnova da 14 anni in occasione delle vele di San Ruffino, la manifestazione ideata da Stefano Castori che torna il 6 e il 7 maggio, proprio sulle acque del lago, per una regata che per la prima volta si svolge anche in notturna. Un evento ma è anche una vetrina di qualità, per un territorio intero che si mette in mostra e cresce insieme. Lo spiega il sindaco Paolo Calcinaro che con l’assessore al turismo Annalisa Cerretani sostiene la manifestazione: "Tutto quello che accade nel territorio riguarda anche Fermo e viceversa, ormai siamo una città diffusa e dobbiamo ragionare in questo senso". Le vele di San Ruffino uniscono realtà e comuni, Matteo Pompei, il sindaco di Monte San Martino, cui compete una parte del lago, sottolinea: "Da parte nostra ci mettiamo a disposizione e mostriamo i nostri tesori, nel pomeriggio di sabato si potrà partecipare ad una serie di visite guidate nelle quali mostreremo le opere d’arte che abbiamo, tra cui un Crivelli". Michele Maiani, presidente dell’assemblea regionale del consorzio di bonifica, sottolinea: "Noi siamo i gestori del lago, la proprietà è del demanio e dunque della collettività. Non possiamo far altro che aprirci al pubblico e condividere il più possibile le bellezze che abbiamo". Dietro le quinte della regata, dal punto di vista tecnico, la lega navale di Porto San Giorgio, con Carlo Iommi, la Cna sostiene l’evento e, spiega Andrea Caranfa, domenica pomeriggio conclude un concorso tra imprese del settore ricettivo con una cerimonia di premiazione proprio in riva al lago. Presente anche la Carifermo, il Comune di Porto San Giorgio con l’assessore Alessandra Petracci, il Comune di Amandola con l’assessore Giuseppe Pochini che spiega come occasioni simili servano anche per far conoscere i tesori dell’enogastronomia delle nostre montagne. Castori ribadisce che il mondo delle regate è un sistema che rinnova e promuove il turismo: "Nella provincia di Fermo, oltre a San Ruffino, ricade anche il lago di Gerosa, sarebbe bello creare un circuito. Intanto siamo qui da 14 anni, siamo nati da una mia follia e oggi ci prepariamo a vivere qualcosa di grande. Appuntamento sabato, a partire dalle 12, dalle 18,30 le visite al centro storico di Monte San Martino e dalle 21 le regate in notturna. Sono previste anche escursioni nei parchi naturali e nei siti storici di tanti paesi, si riprende domenica alle 9,30 con la messa a bordo lago e la benedizione delle imbarcazioni. Dalle 11 alle 15 di nuovo le regate, alle 17 la premiazione e alle 18,30, nella chiesa della Madonna delle Grazie, a Monte San Martino, il concerto di Javier Girotto".

Angelica Malvatani