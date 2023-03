La Manovella del Fermano arriva in città

Premesso che La ’Manovella del Fermano’, che si occupa di motorismo d’epoca, organizza ormai da una decina di anni la rievocazione storica del ’Circuito del Piceno’ che si svolge sempre tra la fine del mese di marzo e l’inizio del mese di aprile; viste le note dell’Associazione La Manovella del Fermano, con cui l’Associazione comunica che la 12° edizione della rievocazione storica e in particolare toccherà Porto San Giorgio oggi stesso; la Giunta municipale accoglie e approva le seguenti richieste della Manovella del Fermano: l’accoglienza degli equipaggi da parte di una rappresentanza della Giunta; l’affissione di stampe delle precedenti edizioni della manifestazione lungo il viale Bruno Buozzi; il parcheggio in viale Bruno Buozzi dalle 16 alle 24 di oggi con occupazione gratuita del suolo pubblico.

Via libera, inoltre, all’apertura di alcuni luoghi di interesse per effettuare una visita guidata: chiesa del crocifisso (presepe), chiesa di San Giorgio, per i quali l’Associazione si accorderà direttamente con i referenti, e Rocca Tiepolo; il patrocinio alla manifestazione; l’apertura di Rocca Tiepolo; l’utilizzo gratuito del teatro comunale per uno spettacolo dedicato agli equipaggi; Il contributo di 350 euro per lo spettacolo.