La manutenzione di parchi e giardini

Il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook per far sapere che in questi mesi come amministrazione comunale "abbiamo posizionato nei giardini delle piazze Napoli, Dante, Luzi e Marinai d’Italia i nuovi giochi inclusivi e le attrezzature ludiche che fanno parte dell’ampio progetto di riqualificazione, per un investimento di 265mila euro, dei parchi pubblici e delle aree verdi della città. Un intervento che era urgente e necessario eseguire con l’intento di restituire alla cittadinanza, ai turisti e soprattutto ai più piccoli strutture moderne, sicure e inclusive". Saranno interessati, in totale, 20 parchi e le nuove istallazioni e sistemazioni continueranno anche nei prossimi giorni. Da ultimo il primo cittadino raccomanda a tutti la massima cura e attenzione delle attrezzature nel rispetto del benessere e del divertimento di bambine e bambini e nella considerazione che le tante aree verdi attrezzate esistenti in città costituiscono per la città una preziosa risorsa.