La marea della Sem Run. Superati i 5mila iscritti

Per il 12esimo anno la Sem Run si è confermata una manifestazione di un appeal straordinario per gente di tutte le età e proveniente da ogni parte. La spettacolare marea degli oltre 5mila (ufficialmente 5138 iscritti, atleti e non) che si sono ritrovati ai nastri di partenza, nell’arena di Quota Cs ieri mattina ha regalato un colpo d’occhio emozionante, che ha ripagato l’organizzazione di Simone Corradini (Quota Cs Sport) e dell’Atletica Elpidiense Avis Aido e di tutte le altre realtà che hanno contribuito all’enorme lavoro che richiede un evento che ha raggiunto tali dimensioni. Il nugolo di partecipanti, riconoscibili per il colore viola delle t-shirt, ha affrontato i 10 km o i 4 km della passeggiata, invadendo allegramente la città, attraversando il centro storico e le periferie per poi tornare alla base, sentirsi parte di una festosa comunità e darsi appuntamento al prossimo anno.