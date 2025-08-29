La matematica attraverso il gioco. Sarà una festa per grandi e piccoli

"Sbagliando, o meglio, creando si impara. Anche la matematica". È lo slogan che fa da filo conduttore ad un evento che si terrà da oggi al 31 agosto, il borgo di Torre di Palme si trasforma in un laboratorio a cielo aperto per scoprire la matematica attraverso il gioco, la creatività e la sperimentazione didattica. La matematica può essere un gioco. Può nascere da un errore, trasformarsi in racconto e diventare scoperta. È questa la filosofia alla base della prima edizione del Festival della Matematica per Giovani Menti: la matematica in bianco e nero, promosso dall’Istituto Comprensivo "Da Vinci-Ungaretti" di Fermo con il patrocinio del Comune.

Un evento unico nel suo genere che vedrà la partecipazione di 100 docenti provenienti da tutta Italia, insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, riuniti a Torre di Palme, uno dei borghi più belli d’Italia, per sperimentare nuovi linguaggi e approcci nell’insegnamento della matematica e della geometria. Nei primi due giorni del festival, laboratori interattivi, attività pratiche e momenti di confronto formativo saranno dedicati alla formazione dei docenti, guidandoli in un viaggio tra numeri, forme e relazioni. La domenica, invece, sarà il turno dei bambini, con attività pensate per stimolare la loro curiosità e coinvolgerli in un’esperienza di scoperta della matematica attraverso il gioco.

I relatori presenti per la formazione dei docenti saranno: Francesco Chesi, Antonella Castellini, Paola Hippoliti, Alfia Lucia Fazzino, Gabriella Romano; esperti in didattica della matematica. Ospite d’eccezione: Anna Cerasoli (nella foto), autrice di albi illustrati che hanno avvicinato migliaia di bambini al mondo della matematica e delle scienze. Domenica sarà dedicata all’accoglienza di bambini e famiglie, con laboratori creativi, percorsi sensoriali, giochi all’aperto, truccabimbi, palloncini, per vivere la matematica come una vera e propria festa.