La materna di Casette chiude: dopo le vacanze si cambia plesso

Oggi iniziano le vacanze anche per i bambini della scuola infanzia di Casette d’Ete che, secondo quanto disposto dal Comune, al rientro dalle vacanze, il 7 gennaio, dovranno proseguire l’anno scolastico nel plesso di Castellano dove, in questi giorni, sono stati avviati lavori di adeguamento degli spazi per accogliere le quattro classi. Non hanno sortito l’effetto sperato gli appelli dei genitori all’indirizzo della Commissaria Straordinaria a rivedere la sua decisione e ritirare la delibera in cui si dispone il trasferimento a Castellano, per mantenere i bambini nell’attuale sede scolastica fino a giugno, lasciando agli amministratori che verranno ogni decisione e valutazione in merito, insieme all’auspicio di voler mantenere nella popolosa frazione di Casette questo servizio pubblico.

Intanto, per non lasciare nulla di intentato, parrocchia (proprietaria dell’immobile) e genitori si sono attivati per produrre la documentazione richiesta dall’ufficio tecnico, per dimostrare e confermare la sicurezza e l’idoneità dello stabile.