La mazzata dei dazi: "Una bottiglia di vino potrebbe passare da 40 fino a 80 euro

La scelta politica di Donald Trump di maggiorare i dazi doganali, investe anche il settore agroalimentare italiano e getta nell’incertezza i produttori di vino e olio delle Marche, che negli ultimi anni hanno visto aumentare gli indici di export americano. Per quanto l’amministrazione Trump non abbia ancora fissato un’aliquota doganale specifica per vini e olio di importazione, il mercato italiano trema e attende i prossimi giorni, per conoscere l’entità della tassa e gestirne le conseguenze. I dazi doganali infatti, che si ipotizzano al 25% per tutta la durata del mandato Trump, creano un devastante effetto domino che investe produttori, importatori e consumatori, generando un inevitabile crollo alle economie aziendali. Tra i maggiori produttori ed esportatori di vini delle Marche, c’è la Cantina Centanni, di Giacomo Centanni, che fa un ritratto dell’attuale situazione. "Sicuramente aumentare il dazio significa far crescere il consumo interno nel proprio Paese – dice Giacomo Centanni – infatti la mossa di Trump è deleteria per noi, ma ottima per i produttori della California, uno dei ‘mondi nuovi’ della produzione di vino". La cantina Centanni esporta vini in America, Europa, Cina e Giappone da circa dieci anni, con un incremento crescente dell’export basato su conoscenza dei mercati e professionalità nella mediazione commerciale. "Il mercato estero è variegato e dettato da usanze e tradizioni tipiche locali – dice Centanni – per fare qualche esempio: oltre il 90% delle richieste della Cina sono per il rosso, molto strutturato e alcolico. Il Sud America invece chiede il bianco. Tendenzialmente, per noi, il mercato italiano predilige il bianco, l’estero più il rosso. La cosa importante è che il nostro made in Italy piace e questo è dimostrato dalla percentuale di aumento dell’export che nel 2024 si è chiusa con il 20% in più sul 2023. Alla luce dell’annuncio della maggiorazione dei dazi, non so cosa succederà". Centanni, non nasconde la sua preoccupazione per la politica doganale trumpiana. "I rapporti di vendita con l’America si complicano inevitabilmente – dice – perché la maggiorazione del dazio ricade sull’importatore costretto ad applicare un ricarico tale che sommato a tutte le altre spese porterebbe a raddoppiare il costo di una bottiglia di vino che passerebbe da una media di 40 euro anche ad 80. Ecco che il mercato di vino italiano in America rallenta, le spese di magazzino si trasformano in ‘euro tempo’ e di conseguenza l’importatore rischia di non acquistare da noi, che di riflesso perdiamo la percentuale di export americano". Quest’ultima considerazione di Centanni, spiega l’attuale blocco delle spedizioni di vino italiane dirette in America, causato dal timore dei dazi. "Sono di ritorno dal Prowein – conferma Centanni – dove ho condiviso la preoccupazione dei produttori europei dovuta alla scelta di quasi tutti gli importatori di bloccare l’import dei nostri vini temendo di dover farsi carico loro stessi del dazio. Le merci verso gli Usa viaggiano su nave e il timore che arrivino a destinazione quando i dazi sono scattati, giustamente li spaventa. Non resta che attendere per conoscere l’aliquota e vedere cosa succederà. Per ora – conclude Centanni – affrontiamo l’incertezza del mercato americano".

Paola Pieragostini