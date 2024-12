La medaglia d’oro a Sauro Nataloni

La sezione Avis di Porto San Giorgio si è riunita nei giorni scorsi per lo scambio degli auguri. Sono intervenuti il sindaco, Valerio Vesprini, l’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti e il vicepresidente regionale Avis, Giovanni Lanciotti. La presidente della sezione sangiorgese, Francesca Pietracci, ha approfittato dell’occasione per assumere l’impegno a crescere e rafforzare la rete di donatori ed ha omaggiato il primo cittadino del calendario Avis 2025.

Altro momento significativo si è avuto con la consegna della medaglia d’oro con diamante a Sauro Nataloni che ha concluso la sua carriera di donazioni per raggiunti limiti d’età. Al suo attivo ben 146 prestazioni.

L’incontro per gli auguri conviviale è servito anche per fare il punto dell’attività svolta dall’associazione, la quale negli ultimi mesi ha incontrato non poche difficoltà di carattere organizzativo con la chiusura per oltre 75 giorni del centro di raccolta di Porto San Giorgio con la conseguente riduzione di circa 300 sacche di sangue e plasma. Nonostante questo, l’Avis sangiorgese ha voluto ringraziare i donatori che hanno continuato a recarsi a Fermo per poter donare.

Durante l’incontro è stato sottolineato l’importante ruolo che ogni singolo donatore ha nel garantire scorte sufficienti di sangue e plasma. La presidente ha ribadito la necessità di sensibilizzare sempre di più la cittadinanza sull’importanza della donazione.