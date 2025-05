La media Nardi alle nazionali di atletica leggera e basket

Grande soddisfazione per la comunità scolastica e sportiva di Porto San Giorgio: la scuola secondaria di primo grado "Nardi" ha conquistato l’accesso alle fasi nazionali dei campionati studenteschi di atletica leggera e basket. Il positivo risultato, ottenuto dopo il superamento delle fasi provinciali e regionali, conferma la qualità del lavoro svolto in ambito sportivo e formativo. Le finali nazionali di atletica si terranno a Roma il 26 e 27 maggio, mentre quelle di basket si disputeranno a Reggio Calabria il 19 e 20 maggio.

Il sindaco Valerio Vesprini ha voluto esprimere il proprio plauso: "Siamo orgogliosi di questi giovani atleti che, con impegno e spirito di squadra, portano alto il nome di Porto San Giorgio in tutta Italia. E’ un risultato che va oltre la vittoria sportiva: è un segnale positivo di come la scuola, lo sport e la passione possano costruire comunità e futuro. Ringrazio la dirigenza, i docenti e tutti gli studenti per aver regalato alla nostra città un motivo in più per essere fiera di sé."

Lo segue l’assessore allo Sport Fabio Senzacqua: "Questo risultato testimonia la dedizione, la passione e la professionalità dei prof coinvolti, in particolare Luciano Soldo e Cristiano Cudini, oltre al preside Roberto Vespasiani."