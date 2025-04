La meglio gioventù del volley. In riviera gli Europei under 18

Volley, gli Europei under 18 nelle Marche: 16 nazionali si sfidano tra Porto San Giorgio e San Benedetto. Ne dà comunicazione la Federvolley Ascoli-Fermo. L’evento si svolgerà dall’8 al 16 luglio 2026. Data la complessità organizzativa l’annuncio viene dato con largo anticipo probabilmente per avere tutto il tempo necessario per la preparazione al meglio dell’evento in questione. Aggiunge la Fipav: "Un grande evento sportivo catalizzerà l’attenzione sulle Marche. Trattasi dei Campionati Europei Under 18 di volley maschile, che si terranno dall’8 al 16 luglio 2026 tra Porto San Giorgio e San Benedetto. E’un appuntamento che vede la nostra regione protagonista, grazie all’organizzazione del Comitato Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo della Federazione Italiana Pallavolo".

Saranno 16 le squadre pronte a contendersi il trofeo, per un momento che porterà le Marche alla ribalta continentale. Si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalle società del territorio piceno e fermano, che negli ultimi anni hanno incrementato l’attività e la qualità del lavoro. Dunque, è pronta a mettersi in moto una macchina organizzativa che coinvolgerà non solo Porto San Giorgio e San Benedetto, ma anche luoghi e strutture dei comuni vicini, per gli allenamenti delle nazionali, e soprattutto decine di volontari. Da menzionare, infine, l’indotto turistico/promozionale generato dall’evento, dato l’arrivo di addetti ai lavori, sostenitori e personale al seguito delle squadre.