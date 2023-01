La metrotranvia Mare Monti finisce sul tavolo della Regione

di Angelica Malvatani

I sogni camminano sulle gambe degli uomini e delle donne, hanno bisogno di volontà e condivisione. Per questo il comitato per la metrotranvia Mare Monti ha riempito ieri la sala consiliare della Provincia di Fermo, per trovare la più ampia condivisione e arrivare ad uno studio di prefattibilità che è fondamentale per immaginare un progetto e un possibile finanziamento. Il risultato è che tre consiglieri regionali, su schieramenti opposti e nonostante le fisiologiche schermaglie politiche, si sono messi a disposizione per presentare una mozione che impegno la Giunta regionale a trovare i soldi per finanziare lo studio, potrebbero bastare 50, 80mila euro per capire se è possibile realizzare in tempi certi un nuovo asse di trasporto pubblico moderno e sostenibile su rotaia, dalla costa ai Sibillini, sul quale si innestino forme di mobilità nuova, dai percorsi ciclabili e pedonali ai servizi di trasporto a domanda individuale.

Il presidente del comitato è Elvezio Serena che ha parlato di un momento storico: "Dopo mesi di discussioni e di ragionamenti, siamo arrivati ad un impegno concreto e ne siamo felici. Il comitato nasce con me, Gioacchino Fasino, Federico Spagnoli, Luigi Silenzi e Luca Romanelli, per dare slancio ad un progetto che consentirebbe di superare il sistema attuale, basato sul trasporto su gomma, valorizzare le aree interne e rendere più agevoli gli spostamenti secondo una mobilità dolce". Sulla questione si sono pronunciati 20 consigli comunali, quattro dei quali del maceratese e Montemonaco, ma anche associazioni di categoria, sindacati, le realtà produttive del territorio. A dare la sua disponibilità è stato per primo il consigliere regionale Andrea Putzu che con il collega Marco Marinangeli si è impegnato a cercare nell’immediato i fondi utili a far partire lo studio: "Bisogna capire se il progetto è fattibile e seguendo quali linee di finanziamento. Vedremo di unire le forze, oltre tutti gli schieramenti politici. Il nostro impegno è quello di riequilibrare possibilità e risorse tra tutti i territori, comprese le aree interne e la costa".

Si è detto pronto a scrivere la mozione il consigliere regionale Pd Fabrizio Cesetti: "Si può lavorare anche sulla proposta di una legge regionale che consenta di recuperare e valorizzare aree e strutture storiche dismesse o trovare il modo di fare inserire quel tratto di vecchia ferrovia all’interno della legge nazionale. Quello che si deve fare è partire subito".

Un’idea appoggiata dal presidente della Provincia, Michele Ortenzi, e dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro che ha sottolineato: "Fa piacere l’unità di intenti tra i consiglieri regionali, sappiamo già che non è una partita semplice. La prima parte dei fondi Prnn è già andata, c’è da sperare in un secondo passaggio. Di sicuro i governi, uno dopo l’altro, stanno riducendo gli investimenti proprio sui territori proprio per far spazio al Prnn ma qui noi dobbiamo partire sull’emergenza viaria e infrastrutturale che è innegabile e che va colmata, al più presto".