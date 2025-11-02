"La mia casa all’asta tra ribassi e speculatori"

Per chi compra è la ricerca dell’affare, è una casa a prezzi stracciati. Per chi si trova ad avere una casa all’asta è invece un dramma senza fine, la disperazione di chi si trova a perdere tutto. I siti specializzati parlano di circa 1.640 immobili nelle Marche pronti per essere venduti all’asta, sono case di persone che non riescono a pagare mutui e debiti e finiscono in difficoltà. A Fermo provincia sarebbero circa 400 le case in vetrina, ma dietro i freddi numeri ci sono le storie delle famiglie. Come quella di Annamaria Galante, fino al 2015 aveva una vita serena, due figli giovani, un lavoro. Perso il lavoro, è diventato difficile pagare il mutuo per la casa che è stata pignorata tra il 2017 e il 2018. Una casa carina, a Santa Vittoria in Matenano, un valore di circa 170 mila euro che riguarda anche un terreno agricolo, i sacrifici di una vita: "Abbiamo cercato col nostro avvocato una trattativa con la banca che l’aveva mandata all’asta, ho cercato i soldi per pagare, ho davvero avuto dei giorni terribili di preoccupazione e di ansia. A giugno 2025 è arrivato l’accordo con la società creditrice che nel frattempo aveva acquisito il credito dalla banca, abbiamo fatto istanza di sospensione, con richiesta di rinvio immediata dell’asta, il giorno dopo il giudice delle esecuzioni rigetta l’istanza che viene ritenuta tardiva, doveva arrivare 20 giorni prima dell’asta. Allora abbiamo fatto una seconda istanza di rinvio della vendita, rigettata pure questa, perché, ci hanno detto, doveva essere ascoltato l’offerente ma non c’era ancora perché la cauzione era del 5 luglio e l’offerta solo del 7 luglio. Nel frattempo tra continui ribassi e aste deserte, il valore è arrivato a 41 mila euro, possibile che la mia casetta valesse adesso così poco, appena 41 mila euro, circa il 24 per cento del valore reale stimato?". Annamaria le prova tutte, purtroppo la regola è stata applicata alla lettera, l’offerente è stato interpellato quando è stata aperta la camera virtuale della vendita, gli è stato chiesto se poteva concedere il rinvio ma non ha accettato. Opposizione rigettata, presentato un reclamo, si attende una risposta nei prossimi giorni ma è una storia che si ripete: "Abbiamo incontrato tante persone in difficoltà come noi, non è possibile che si debba scendere di valore così tanto per una casa come la nostra, non è possibile che non ci venga data la possibilità di intervenire noi stessi per non perdere quello che abbiamo provato a comprare con tanti sacrifici. Secondo me è il giudice che deve verificare che la vendita non scenda al di sotto di una certa percentuale e dunque sospendere l’asta, come la legge prevede. Speriamo davvero che si apra uno spiraglio per noi perché non crediamo sia giusto arrivare a questo punto".