"La mia disavventura per una visita"

Che fare quando si subisce un disservizio nella sanità? Ci si rivolge all’Urp che, ogni volta, consiglia di scrivere le proprie rimostranze in una mail "ma poi non si sa che fine facciano le segnalazioni inviate perché di risposte non ne arrivano mai". A confermare il discutibile modus operandi dell’Urp è una cittadina di Sant’Elpidio a Mare che la mail in cui raccontava la sua ‘disavventura’ per una visita prenotata al poliambulatorio di Porto Sant’Elpidio, l’ha inviata anche al direttore dell’Ast, Roberto Grinta. Ma, a distanza di due mesi, nessuna risposta. Il racconto: "Mi sono presentata a una visita prenotata ma il dottore ha ritenuto di non dover eseguire la prestazione perché, a suo dire, c’era una priorità errata. Mi sono detta disponibile a una visita parziale ma, con un tono non consono ad un medico, ha insistito nel sostenere che non avevo capito, che non si poteva fare e via di questo passo. Vedendo che non era possibile neanche una visita parziale, ho chiesto che mi firmasse una dichiarazione che ero andata alla visita prenotata, per evitare il rischio di essere sanzionata qualora fosse risultato che non mi ero presentata a una visita che avevo prenotato. Ma lui si è rifiutato. L’ho informato che avrei chiamato i carabinieri perché attestassero la mia presenza in ambulatorio dove il dottore riteneva di non dover effettuare la visita". E siccome il dottore, di rimando, ha detto che avrebbe chiamato lui le forze dell’ordine, l’utente si è messa in paziente, solitaria (non c’erano utenti) e inutile attesa visto che non li aveva chiamati. La gentile disponibilità di qualche professionista non è stata sufficiente a risolvere la questione per cui, in assenza del responsabile del poliambulatorio "mi è stato indicato di contattare l’Urp e, anche a me, hanno detto di inviare una mail. Ho chiesto se potevano registrare la telefonata, ma non hanno modo di farlo. Eppure, sarebbe tutto più semplice. Non è detto che un paziente sappia scrivere e spiegarsi bene, o che abbia una mail". Nella mail ha raccontato in maniera puntuale l’increscioso episodio e l’ha inviata all’Urp e al direttore Grinta. "Devono rispondere entro 30 giorni. Sono passati oltre due mesi e nessuna risposta. Il cittadino che reclama non deve essere preso in giro. Merita risposte e attenzione. Se la devono smettere di farci sempre passare per chi non sa mai quello che deve essere fatto, che sbaglia sempre, che sa solo lamentarsi".

Marisa Colibazzi