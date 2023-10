"La mia farmacia un servizio per la comunità"

di Paola Pieragostini

Quando la professionalità sposa il valore delle relazioni umani, cresce lo sviluppo sociale. Un contenuto teorico che trova piena concretezza a Monte Rinaldo, dove il giovane farmacista Alberto Pagliarini, ha scelto di investire nella sua crescita personale rilevando e potenziando la farmacia del paese, dando contemporaneamente un servizio sanitario importantissimo per la comunità locale e per il territorio circostante. Pagliarini, residente ad Altidona e laureato alla facoltà di Camerino, dopo un periodo da dipendente in una farmacia della costa fermana, ha scelto con determinazione di acquistare la piccola farmacia di Monte Rinaldo nel 2021, oggi potenziata sia per vocazione personale che per adesione al progetto ‘farmacia dei servizi’ promossa da Federfarma.

Pagliarini, è soddisfatto della sua scelta?

"Tantissimo. Questo paese offre possibilità di crescita incredibili originate dalla forza delle persone, che esprimono gratitudine per il servizio che offriamo".

Residente sulla costa fermana, ha scelto di investire in un borgo piccolissimo dell’entroterra. Conosceva Monte Rinaldo, il sindaco, la gente del posto?

"Assolutamente no. Ma mi affascinava l’idea di crescere offrendo un servizio a prescindere dalla territorialità, basato sui servizi classici e di specificità, come il laboratorio galenico e di telemedicina".

Quali sono i servizi di cui parla?

"Dopo il servizio tamponi nel periodo Covid, siamo approdati alla telemedicina, quindi holter pressorio e cardiaco, elettrocardiogramma, spirometria, prelievo e analisi del sangue avvalendoci della refertazione dell’ospedale di Brescia. Si aggiungono i servizi di misurazione dei parametri e presa in carico del paziente cronico".

Il laboratorio galenico è una rara specificità. Giusto?

"Sì. E’ un servizio ricercato che realizza preparazioni officinali o magistrali. Prepariamo anche colliri specifici a base di ciclosporina".

La sua farmacia è diventata un vero e proprio presidio ospedaliero territoriale. L’amministrazione comunale ha sostenuto il suo percorso?

"Il sindaco Borroni (Gianmario, ndr) è molto attento al servizio che diamo alla comunità, al punto di concedere spazi comunali ambulatoriali per allestire l’area dedicata alla telemedicina".

La farmacia Pagliarini è forte anche nelle collaborazioni con palestre e case di riposo del territorio circostante. Come reagisce la gente alla possibilità di accedere a tanti servizi in modo comodo, non dispendioso e veloce?

"Le persone sono grate perché si sentono rassicurate dalla possibilità di fare un esame di quelli nominati, senza fare lunghe code, senza dover raggiungere un ospedale ed avendo referti in pochi minuti. Un fattore che tranquillizza soprattutto gli anziani per i quali distanze e attese possono fungere da impedimento ai regolari controlli medici".

A distanza di due anni e mezzo dal suo insediamento a Monte Rinaldo, è soddisfatto?

"Molto. Rifarei tutto e per questo ringrazio chiunque abbia riposto la sua fiducia in me donandomi il privilegio di relazioni umane dal sapore familiare".